- Plenul Parlamentului European a aprobat prelungirea cu inca un an, incepand din iunie, a scutirii de taxe vamale pentru importurile agricole ucrainene acordate incepand cu 2022, dar cu „mecanisme de salvgardare” consolidate, extinse la cereale. Fermierii europeni acuza afluxul de cereale, oua si pui…

- Fermierii polonezi au blocat complet circulația camioanelor dinspre Ucraina spre Polonia prin punctele de control Shehyni, Yahodyn, Ugryniv și Ustilug de la granița, a declarat reprezentantul Serviciului Frontierei de Stat, Andriy Demchenko. "Incepind de astazi, blocarea se efectueaza la cinci puncte…

- Aproximativ 160 de tone de cereale ucrainene au fost distruse intr-o gara poloneza, pe fondul protestelor ample ale fermierilor, in ceea ce un inalt oficial ucrainean a declarat duminica a fost un act de ”impunitate si iresponsabilitate”, transmite Reuters. Fermierii polonezi care protesteaza in…

- Ministerul Agriculturii anunța ca nu a emis nicio licența de import pentru produse agricole din Ucraina din octombrie 2023 pana pe 20 februarie 2024. Importurile de produse agricole din Ucraina sunt reglementate prin Ordonanța de Urgenta nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare si…

- Autoritatea Vamala Romana anunta ca anul trecut, in perioada 2 mai-31 decembrie, in Romania au fost importate 99.094 de tone de grau si porumb inclusiv pentru insamantare, avand ca tara de origine Ucraina, cea mai mare parte a acestei cantitati fiind porumb. Cifra privind importuri este de peste zece…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata in anul 2023 cereri de sprijin pentru producatorii agricoli afectati de cresterea importurilor de cereale si seminte oleaginoase din Ucraina in valoare de peste 10 milioane lei. Potrivit APIA, in anul precedent au fost derulate…

- Noul Guvern de la Varsovia a obtinut concesii la Bruxelles, in cadrul eforturilor sale de a limita exporturile de alimente ucrainene. Comisarul european pentru comert a declarat pentru Financial Times ca UE va controla intrarile de produse agro-alimentare daca acestea risca sa duca la scaderea preturilor…

- Ministrul polonez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Czeslaw Siekierski, a declarat ca interdicția privind importurile de cereale ucrainene in țara sa va ramine in vigoare pina cind vor fi elaborate normele corespunzatoare la nivelul UE. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la serviciul…