Cartelul mafiot din Buzău – DOSARUL DEZVOLTĂRII Investigația noastra patrunde intr-un județ al Romaniei unde corupția și rețelele mafiote au inflorit mai puternic decat in oricare alt colț al țarii. Buzau, un loc unde banii publici au devenit moneda de schimb intr-un joc periculos al puterii, iar justiția, in loc sa serveasca dreptatea, a fost transformata intr-un instrument corupt, manipulat de cei cu interese ascunse. De-a lungul anilor, presa a incercat sa aduca in lumina reflectoarelor aceste practici indoielnice, dar mereu a intampinat obstacole, iar vocea jurnaliștilor a fost mușamalizata de influențe puternice și mituire. Astazi, ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

