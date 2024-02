Stiri pe aceeasi tema

- Sapte perchezitii domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), in mai multe locatii, in cadrul unei anchete privind o frauda de doua milioane de euro care implica proiecte IT.Potrivit unui comunicat al EPPO, doua persoane au fost retinute, inclusiv principalul suspect,…

- Postare Facebook/Sorin Grindeanu: Intalnire constructiva cu Kathleen Ann Kavalec, Ambasadorul SUA la București, și George Tsunis, Ambasadorul Statelor Unite in Grecia! Am discutat despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, cu accent pe legaturile dintre Ucraina- Republica Moldova- Romania- Bulgaria-…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat ca Acordul privind aderarea Romaniei la Air Schengen nu reprezinta o umilința. Rares Bogdan a mai spus ca verificarile care vor fi facute in continuare pe aeroporturi sunt normale. „Nu se intampla absolut nimic nefiresc ce se intampla si in Portugalia, si…

- Din 31 martie 2024, spațiul aerian și maritim va intra in Schengen, astfel ca aeroporturile din București sunt pregatite sa intre in sistemul de operare. Dupa votul statelor Uniunii Europene, Romania și Bulgaria vor intra gradual in spațiu de libera circulație.

- La 1 ianuarie 1934 s-a nascut Gheorghe Dinica. Tot intr-o zi de 1 ianuarie au venit pe lume Ana Aslan, generalul Vasile Milea și Ovidiu Iuliu Moldovan. In 2007, Romania și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene.

- La data de 29 decembrie 2023 Austria, Romania și Bulgaria s-au angajat, printr-o declarație comuna, sa continue eforturile comune de combatere a migrației ilegale (masuri și angajamente complementare) semnand un acord Schengen. Ca urmare a acestui acord, toate țarile membre ale Uniunii Europene au aprobat…

- La 30 de minute dupa finalul meciului FCSB - Oțelul Galați, un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs in noaptea de duminica spre luni in Romania, la ora 00:05. Seismul s-a resimțit in mai multe zone din țara. Cutremurul s-a produs la adancimea de 140 de kilometri, in zona seismica…

- Elena Udrea și Ioana Basescu scapa de dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale a lui Traian Basescu. Decizia e definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv joi calea extraordinara de atac prin care DNA a contestat decizia de incetare a procesului penal in dosarul finantarii…