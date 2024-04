Ministrul Apararii Naționale , Angel Tilvar, a participat la Conferința „Black Sea Maritime Forum” ( Forumul Maritim al Marii Negre ), care a avut loc la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti. Acolo a vorbit despe securitatea in zona Marii Negre. In contextul celebrarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica, ministrul Tilvar a evidențiat importanța regiunii Marii Negre pentru securitatea flancului estic. ,,Avand in vedere razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, securitatea regiunii Marii Negre trebuie analizata in context mai larg, cu accent pe diferite dimensiuni…