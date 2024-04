Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat cererile de urmarire penala pentru Gelu Voican Voiculescu si Petre Roman, in "Dosarul Mineriada", conform stiripesurse.ro."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justitiei, doamna Alina Stefania Gorghiu, cererile de urmarire penala…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala in dosarul Mineriadei din 1990 care ii vizeaza pe fostul premier Petre Roman si pe fostul viceprim-ministru Gelu-Voican Voiculescu. ‘Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis ministrului…

- Roman Petre, in calitate de fost prim-ministru al Guvernului Romaniei, și Voiculescu Gelu-Voican, in calitate de fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei pot fi urmariți penal in Dosarul Mineriada, dupa ce președintele Iohannis a semnat un decret prin care l-a transmis ministrului justiției Alina…

- Cererile de urmarire penala care ii vizeaza pe fostul premier Petre Roman si pe fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu au fost transmise de președintele Iohannis ministrului Justiției.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 16 aprilie 2024, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu, cererile de urmarire penala astfel cum au fost solicitate, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 47/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Președintele Klaus Iohannis i-a trimis marți ministrului Justiției, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala in cazul fostului premier Petre Roman și fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revoluției. ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justiției,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu, cererile de urmarire penala astfel cum au fost solicitate, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 47/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare, potrivit agerpres.ro. Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata…