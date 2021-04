Când va avea loc următorul recensământ al populației în România Cand va avea loc urmatorul recensamant al populației? Din cauza pandemiei de coronavirus, acest lucru va fi diferit in 2021. Romanii s-au obșinuit cu un recensaman anual, insa in contextul epidemiologic in care ne aflam, nu va mai fi posibil. Autoritațile au decis ca recensamantu l populației programat pentru anul 2021 sa fie amanat, in contextul in care mulți cetațeni se afla in izolare, in carantina instuționalizata, iar riscul de transmitere al virusului este destul de mare. Pe langa riscul la care se expun oamenii in timpu recensamantului, oamenii de pe teren sunt și ei expuși in fața unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

