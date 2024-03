Stiri pe aceeasi tema

- Datele alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare au fost stabilite in ședința PNL (surse) PNL a votat datele alegerilor prezidențiale și parlamentare, potrivit surselor Antena 3 CNN. PNL a votat datele alegerilor prezidențiale și parlamentare in ședința BpN.A fost vot in una limitate.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat calendarul complet al alegerilor din acest an. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara calendarul complet al alegerilor din acest an. Șeful Executivului a facut acest anunț la postul de televiziune Romania TV. Potrivit premierului, calendarul stabilit in…

- Anul 2024 este un an extrem de complicat din punct de vedere politic, mai ales din prisma ceor 4 scrutinuri de alegeri. Au fost negocieri dure in sanul coaliției, mai ales pe tema comasarii alegerilor, dar și legat de cand vor avea loc alegerile prezidentiale 2024. In cele din urma, conform unor surse…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, președinții partidelor PSD și PNL au anunțat oficial la ora 19:00, in urma ședințelor de conducere, ca se vor comasa alegerile. Asta inseamna ca electoratul este chemat la vot in 9 iunie sa iși aleaga parlamentarii pe care ii trimit la Bruxelles, dar și primarii, președinții…

- Peste 50% dintre romani ar fi de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Datele unui nou sondaj, realizat la comanda PNL-PSD, da unda verde Coaliției sa incheie demersurile pentru desfașurarea simultana a alegerilor din acest an.

- Președintele parlamentului din Macedonia de Nord a stabilit miercuri, in mod oficial, data alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate pentru primavara. Principalele partide politice din Macedonia de Nord au convenit, in decembrie 2023, sa organizeze alegeri generale la 8 mai, cu doua luni mai…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…