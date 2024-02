Când te bate şi Laguna… Vizita pe terenul ultimei clasate in Liga Nationala de Baschet Masculin – Getica 95, totodata singura formatie fara victorie dupa 20 de etape, nu a adus macar o tresarire de orgoliu printre baschetbaliștii ploieșteni, care au cedat cu 89-86 (24-22, 16-20, 22-18, 15-17, 12-9), dupa prelungiri, in fata Lagunei Bucuresti. Ba, din contra! S-a jucat de la egal la egal cu formatia care avea o medie de putin peste 60 de puncte inscrise pe meci si in trei sferturi dintre partide fusese simplu sparring-partner pentru adversari, unele infrangeri fiind de… copii si juniori, la peste 30 de puncte diferenta.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Debutul in Faza a II-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95 a fost unul de cosmar pentru CSM Petrolul Ploiesti, care a pierdut in Sala „Olimpia”, in fata celor de la CSM Targu Jiu, cu 99-98 (24-33, 20-25, 28-20, 27-20), dupa un cos de „3 puncte” incasat in ultima secunda a meciului! Un…

- CSM Petrolul Ploiesti a incheiat Faza I a Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95 cu o infrangere suferita la Craiova, gazdele de la SCM „U” reusind sa se impuna cu 86-79 (25-19, 24-17, 18-21, 19-22) la capatul unei confruntari in care totul a fost in favoarea lor. „Raul, ramul” au tinut cu…

- In cursul zilei de marti a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. SCMU Craiova a fost lipsita de noroc, iar in faza optimilor i-a fost repartizata una dintre cele mai puternice echipe din campionat, Rapid Bucuresti. Mai mult de atat,…

- Fara vreo miza in perspectiva partii secunde a Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95, meciul dintre CSM Petrolul Ploiesti si BC CSU Sibiu a oferit spectacolul scontat, ambele echipe punand, parca, mai putin accent pe faza defensiva. A fost un joc cu puncte multe, faze frumoase si rasturnari…

- CSM Petrolul Ploiesti si-a facut un frumos cadou, reusind sa castige la Focsani cu un cos marcat in penultima secunda a timpului regulamentar de joc: 75-74 (19-25, 19-16, 17-13, 20-20). Iar „Mosul” care i-a adus punctele decisive a fost Vlad Corpodean! A fost o inclestare in care niciuna dintre formatii…

- Pe locul 7 in clasament, dar la egalitate de puncte cu echipa de pe pozitia a sasea, ultimul care duce in play off, Farul Constanta se afla in cautarea celei de a treia victorii la rand.Incepe o noua etapa din sezonul regular al Superligii 2023 2024, runda a 20 a, care programeaza vineri, 15 decembrie…

- CSM Targu Mures este a 5-a echipa care reuseste sa castige in Sala „Olimpia” in acest sezon al Ligii Nationale de Baschet Masculin Getica 95, oaspetii impunandu-se cu 97-85 (32-26, 17-15, 25-22, 23-22) la capatul unei partide pe care au controlat-o aproape in intregime. CSM Petrolul Ploiesti a inceput…