Seria negativă „închisă”, în sfârşit O seara frumoasa, in sfarsit, in Sala Sporturilor Olimpia, pentru iubitorii baschetului ploiestean: echipa de seniori a castigat clar meciul cu CSM Galati, contand pentru etapa a 4-a a Fazei a II-a a campionatului, scor 96-75 (25-16, 26-25, 17-19, 28-15), iar primele doua echipe campioane ale clubului in acest an – fetele de la „U19” si baietii de la „U15” – au prezentat publicului trofeele obtinute. Partida seniorilor a fost cam fara istoric, Galatiul reusind sa stea in meci doar pana pe la mijlocul sfertului al doilea, dupa care n-au mai fost emotii pentru noi. Vlad Corpodean a fost aproape… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

