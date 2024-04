CSM Petrolul Ploiesti a inceput play-out-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95 cu o infrangere, dupa ce a pierdut, la Arad, cu 72-65 (19-21, 17-13, 19-17, 17-14), meciul cu SCM Timisoara. O intalnire care a stat in marea majoritate a timpului sub semnul echilibrului, cu cele doua echipe alternand la conducere pana spre finalul sfertului al treilea, totul pe fondul unui joc confuz de ambele parti, cu putine realizari in special in plan ofensiv. Diferenta s-a facut, practic, in ultimele zece minute, atunci cand s-a vazut ca, in timp ce Dragan Petricevic a putut imparti mai judicios…