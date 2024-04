Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 5 aprilie sunt praznuiți Sfinții Agatopod și Teodul de catre Biserica Ortodoxa Romana. Cei doi au fost asupriți in timpul imparatului Dioclețian și au murit datorita credinței lor pentru Iisus Hristos.

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea sfintilor mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul si alti multi, impreuna cu ei.Sfantul Marcu, episcopul Aretuselor, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare. Plin fiind de dumnezeiasca ravna a daramat la pamant multe temple…

- Pe 10 martie este praznuit Sfantul Mucenic Condrat, alaturi de Sfinții Mucenici Ciprian si Dionisie. Ei au trait in perioada imparaților greci, Deciu și Valerian, in secolul al III-lea, moment in care creștinismul nu era permis.

- Astazi, pe data de 5 martie, este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 21 februarie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfintii Eustatie si Timotei. Știm ca Sfantul Timotei a fost inzestrat de Dumnezeu cu darul vindecarii bolnavilor si al scoaterii duhurilor necurate din cei posedati. Iata care este rugaciunea pe care este bine sa o rostești in aceasta…

- Marți, 20 februarie, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Leon, Ierarh de Catania. Și-a dedicat viața pentru a duce mai departe invațaturile lui Iisus Hristos și i-a ajutat pe cei saraci. In aceasta zi trebuie sa rostești și o rugaciune importanta.

- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- An de an, pe data de 23 ianuarie 2024, in Calendarul ortodox, este praznuit Sfantul Clement de Ancira. Rugaciuna ajutatoare la vreme de necaz și intristare pe care este bine sa o rostești in aceasta zi sfanta.