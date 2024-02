Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- An de an, pe data de 23 ianuarie 2024, in Calendarul ortodox, este praznuit Sfantul Clement de Ancira. Rugaciuna ajutatoare la vreme de necaz și intristare pe care este bine sa o rostești in aceasta zi sfanta.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- Astazi, pe data de 11 decembrie, ca in fiecare an, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Daniil Stalpnicul, un important sfant vindecator. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- Astazi, pe data de 10 decembrie 2023, in Calendarul ortodox sunt praznuiți Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf, cei trei sfinți care au trait in timpul imparatului roman Maximian Daia (305-313), in perioada persecutiilor impotriva crestinilor. Care este cea mai puternica rugaciune care trebuie…

- In fiecare an, pe data de 25 noiembrie 2023, in Calendarul ortodox, este praznuita Sfanta Mucenița Ecaterina, care a trait in timpul imparatului Maximian, la inceputul secolului al IV-lea. Ce rugaciune e bine sa spui in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 24 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an. Ei bine, in aceasta zi sfanta este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement, protectorul celor nedreptatiti. Exista, insa, o rugaciune pe care este bine sa o rostești de fiecare data cand simti ca esti tinta nedreptatilor.…