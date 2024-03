Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul. A trait intre anii 717-741, in era imparatului Leon Isaurul și a parimit multe din cauza credinței sale. Rugaciunea care se rostește astazi, va aduce vindecare.

- Astazi, 26 februarie 2024, Biserica Ortodoxa Romana il praznuitște pe Sfantul Ierarh Porfirie. Acesta renunța la viața sa indestulata la varsta de 25 de ani și va merge in pustietatea Egiptului, apoi in Gaza ca și episcop, unde paganii se aflau la conducere.

- Marți, 20 februarie, Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Leon, Ierarh de Catania. Și-a dedicat viața pentru a duce mai departe invațaturile lui Iisus Hristos și i-a ajutat pe cei saraci. In aceasta zi trebuie sa rostești și o rugaciune importanta.

- Sfantul Apostol Onisim este praznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe data pe 15 februarie, in fiecare an. A fost menționat in Noul Testament al Bibliei și este cunoscut din scrisorile Sfantului Pavel. In aceasta zi, se rostește o rugaciune importanta care te scapa de probleme.

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- Sarbatorile zilei din 15 ianuarie - Sf. Cuv. Pavel Tebeul si Ioan ColibasulOrtodoxe Sf. Cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul Greco-catolice Sf. cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul Romano-catolice Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic Sfintii Cuviosi Pavel…

- Sarbatorile zilei de 9 ianuarie 2024 - Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul SevastieiOrtodoxe Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei Greco-catolice Sf. m. Polieuct Romano-catolice Fer. Alexia Le Clerc,…

- Astazi, pe data de 11 decembrie, ca in fiecare an, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Daniil Stalpnicul, un important sfant vindecator. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.