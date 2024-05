Stiri pe aceeasi tema

- Melodia ”Made in Romania” a devenit virala in toata lumea, asta dupa ce jucatorii de la Inter Milano au sarbatorit in vestiar pe celebra manea romaneasca. Ionuț Cercel, cel care o interpreteaza, susține ca el nu este cu fotbalul, dar are o mare bucurie sa vada ca melodia lui a ajuns celebra in toata…

- CoBra, un computer fabricat in timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu in Romania, a fost remarcabil de avansat pentru acea epoca. A fost subiectul unui spionaj industrial intens din partea Moscovei, cu sovieticii reușind chiar sa fure o placa de baza in timpul unei expoziții internaționale desfașurate…

- Un produs romanesc a provocat isterie la nivel internațional. Este foarte iubit la noi in țara, dar se bucura de un succes formidabil și peste hotare. Se vinde pe banda rulanta in magazine și chinezii pur și simplu il adora. Produs romanesc, certificat UE Romania este cunoscuta la nivel mondial pentru…

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- Saptamana aceasta in Parlamentul European a fost organizata o expoziție privind tezaurul romanesc pe care Romania l-a dat spre pastrare temporara Rusiei in timpul Primului Razboi Mondial și pe care țara noastra, cu toate eforturile și insistențele nu l-a primit inapoi. Vlad Marius Botoș, europarlamentar…

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ruxandra Dumitrescu, fosta jucatoare din naționala Romaniei, s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Volei.

- Petre Masala, unul dintre cei mai iubiți calușari din Romania și cel mai in varsta calușar din țara, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Vestit pentru pasiunea și devotamentul sau fața de arta calușului, Petre Masala a fost primul locuitor din județul Argeș care a primit titlul de Tezaur Uman…

- Doliu in lumea folclorului romanesc! A murit unul din marii oameni de televiziune ai tarii și promotoare a folclorului national. Vestea trista a fost data de cantareata de muzica populara Matilda Pascal Cojocarița, care a transmis un mesaj induioșator prin intermediul rețelelor de socializare.