- Intr-o relație din anul 2022, Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor Romania cunoscut de o țara intreaga drept Domnu’ Dan, și Ana Maria Pop au decis sa treaca la nivelul urmator: se vor casatori! Marele eveniment va avea loc pe 08 iunie 2024 și ar putea fi numit, fara doar și poate, nunta anului…

- Showbiz-ul din intreaga lume este plin de vedete care aleg sa apeleze la ajutorul esteticianului pentru a-și imbunatați aspectul fizic, iar acest lucru a devenit o moda și in Romania. Astazi l-am rugat pe ChatGPT sa ne ajute sa intocmim un top al vedetelor din țara noastra care și-au facut intervenții…

- Un artist din Romania cunoscut la nivel internațional va deveni in scurt timp tatic. Marele anunț a fost facut chiar de el pe rețelele de socializare. Cine sunt fericiții parinți, aflați in randurile urmatoare. Fostul membru al trupei O-Zone va deveni tatic Arseni Todiraș, unul dintre membrii trupei…

- Exact in momentul in care țarile NATO cresc cererile de a cumpara avioane de lupta F-35, produse de SUA, Rusia anunța ca iși menține disponibilitatea de a exporta avioane Su-35. Nu intamplator, cifrele din denumirile acestor doua aeronave sunt identice, ele fiind considerate rivale in cazul unui ipotetic…

- Loredana Groza e una dintre cele mai apreciate artiste din Romania și are o cariera de 40 de ani in industria muzicala. Recent, cantareața a primit premiul ”The Best Artist” și a avut o prezența de-a dreptul surprinzatoare la gala unde artistei i-a fost inmanat trofelul. Am stat și noi de vorba cu ea…

- Astazi cunoaștem povestea unei mame careia nu i-a fost frica sa iși ia copilul in varsta de doar doi ani și sa plece doar cu bilet de dus pe „Taramul tuturor posibilitaților”, America. Uneori, amintirile dureroase nu se uita niciodata. Parca nu poți sa nu te intrebi cum a reușit Oana Jarca, dar și care…