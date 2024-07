Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru s-au calificat in optimi la UniCredit Iași Open. Mirra Andreeva, demonstrație de forța in primul tur la Iași. Doua favorite au parasit intrecerea Perturbata de mai multe reprize de ploaie, ziua de duminica, prima a turneului UniCredit Iași Open, s-a incheiat dupa…

- Sase jucatoare romane de tenis sunt prezente direct pe tabloul principal de simplu al turneului UniCredit Iasi Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 232.244 de euro: Jaqueline Cristian (a treia favorita), Irina Begu, Anca Todoni, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru si Irina Bara.

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Miriam Bulgaru au fost invinse, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, potrivit Agerpres.

- Favorita numarul doi a turneului de tenis feminin de categorie Challenger de la Bastad (Suedia), Jaqueline Cristian, s-a calificat marți in turul doi al competiției. Tot marți, Irina Bara a fost eliminata din primul tur. La Bastad e prezenta și Miriam Bulgaru, care s-a calificat inca de luni, potrivit…

- Cristina Dinu a reușit și ea sa ajunga in finala calificarilor de la Roland Garros 2024! Meciul dintre Cristina Dinu (229 WTA) și japoneza Mai Hontama (114 WTA), din runda a doua, a durat doar 36 de minute dupa ce nipona s-a retras. In primul set, la scorul de 5-2 pentru jucatoarea din Romania, adversara…

- Romania are doua jucatoare calificate in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dupa ce Sorana Cirstea și Irina Begu și-au caștigat meciurile din turul al treilea, in timp ce Jaqueline Cristian a fost invinsa de Coco Gauff. Prima care și-a asigurat locul in „optimi” a fost Sorana Cirstea,…

- Echipa de handbal masculin Dinamo București s-a calificat marți seara in Final Four-ul European League. Romanii au caștigat manșa retur din deplasare cu Skjern, scor 34-38. In tur, Dinamo s-a impus cu 28-27. Romania are din nou o echipa in Final Four-ul competiției dupa 10 ani.

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) joaca impotriva lui Danielle Collins (30 de ani, 15 WTA), in turul trei al turneului de la Madrid. Jucatoarea din Romania s-a calificat in aceasta faza a competiției dupa succesul cu Barbora Krejcikova, scor 2-6, 6-0, 6-2. De partea cealalta, Danielle Collins a…