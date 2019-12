Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat luni ca va introduce la inceputul anului 2020 un program pilot destinat intermediarilor care activeaza sau care intentioneaza sa activeze ca Market Maker pentru actiuni, in vederea imbunatatirii lichiditatii actiunilor respective.

- Bursa de Valori Bucuresti inregistra in deschiderea sedintei de tranzactionare de marti o evolutie mixta a indicilor bursieri, valoarea tranzactiilor, dupa primele 30 de minute, fiind de 535.365 lei (112.407 euro), informeaza Agerpres.Citește și: Creșterea industriei extractive a ridicat cifra…

- Intentia de dizolvarea companiei Electroaparataj din Targoviste pare sa se fi naruit. Actionarii au anuntat Bursa de Valori Bucuresti ca vor sa revina asupra hotararii din vara privind dizolvarea voluntara a companiei. In urma cu cateva luni, compania a fost zguduita de o greva puternica.

- In perioada 21 - 25 octombrie au fost consemnate 8.632 de schimburi cu actiuni, fata de 5.575 tranzactii in saptamana 14 - 18 octombrie 2019. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 25 octombrie, cand s-au inregistrat 2.001 tranzactii cu actiuni in valoare totala de 39,2 milioane de lei.…

- NEPI Rockcastle anunta ca a finalizat achizitia unui teren de aproximativ 200.000 mp in Craiova, pe Calea Severinului, unde intentioneaza sa construiasca unul dintre cele mai mari proiecte de retail din zona Olteniei. Valoarea investitiei totale este estimata la aproximativ 110 milioane euro,…