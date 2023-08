Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,7%, subindicii companiilor de asigurari si de utilitati scazand cel mai mult, cu 1,9%,. Stoxx 600 a inregistrat fluctuatii mici in ultimele trei sesiuni, pe masura ce starea de spirit a devenit prudenta inaintea sezonului raportarilor financiare pentru…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, dupa patru sesiuni de pierderi, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,3%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ, transmite CNBC, citat de news.ro.Componenta actiunilor companiilor de petrol si gaze a…

- Bursele europene au inchis din nou in scadere, joi, deoarece Banca Angliei a optat pentru o majorare agresiva a dobanzii cheie, cu 0,5 puncte procentuale, pentru a tine sub control inflatia persistenta, transmite Reuters, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, continuand tendinta negativa din ultima perioada, deoarece investitorii au ramas precauti cu privire la perspectivele economiei globale, in special dupa datele recente din China, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele de referinta Stoxx 600…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, in scadere cu 1,4%, in timp ce sectorul utilitatilor a crescut cu 0,7%. Firma germana de produse chimice Lanxess a extins pierderile anterioare…

- Marile burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, inainte de deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din SUA si zona euro de saptamana viitoare, transmite Reuters, citat de news.ro.Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 0,13%, in timp ce DAX din Germania si CAC 40 din Franta au cedat castigurile initiale pentru a inchide in declin circa 0,2%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a coborat cu 0,38%. Majoritatea sectoarelor au stagnat, actiunile companiiilor de petrol si gaze…

- Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 1%, sustinute de progresul negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul…