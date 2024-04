Bursele europene au închis marţi în scădere puternică din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,6%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, cu o scadere de 3,1%, in conditiile in care componenta bancara a coborat cu 2,6%. Actiunile companiilor de telecomunicatii au gestionat pierderi mai mici, de 1%, dupa ce compania suedeza Ericsson a inregistrat un profit mai bun decat asteptarile in primul trimestru. Actiunile companiei au crescut cu 1,8%. Tensiunile geopolitice sunt mari in urma atacului extins cu drone si rachete al Iranului asupra Israelului, de sambata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

