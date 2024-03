Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1%, iar majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu pozitiv. Indicele sectorului auto a crescut cu 2,4%, dar cel al utilitatilor a scazut cu 1,2%. FTSE 100 a atins marti maximul ultimelor 10 luni, crescand cu peste 1,2% in tranzactiile de dupa-amiaza, deoarece…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea schimburilor a depasit 36,29 milioane de lei (7,29 milioane de euro). Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 1,10%, pana la 15.888,48 puncte, iar BET-Plus, care…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis vineri in urcare cu 1,12%, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, dupa decizia de joi a Bancii Centrale Europene (BCE) de a lasa dobanzile neschimbate si a unor date economice pozitive, transmite CNBC.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,1%, toate sectoarele si bursele importante fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, incheind sesiunea in declin cu 2,1%. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,07%, iar FTSE MIB al bursei din Milano…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 indicele a inchis in declin cu 0,17%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile din minerit au condus pierderile, in scadere cu 1,35%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au crescut cu 0,69%. Investitorii globali asteapta…

- Bursele europene au incheiat joi in crestere, dupa doua sesiuni cu evolutie negativa, pe fondul incertitudinii privind traiectoria reducerilor dobanzilor bancilor centrale, transmite CNBC, informeaza news.ro.Indicele Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, dupa scaderi de aproape 1% in primele doua…

- Indicele Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, dupa scaderi de aproape 1% in primele doua sesiuni ale anului. Ls nivel sectorial, actiunile bancare au urcat cu 1,7%, in timp ce titlurile companiilor de tehnologie au scazut cu 0,4%. Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul au scazut cu 0,8%, deoarece…