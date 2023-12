Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a fost intrebat duminica, la Prima News, despre situatia facturilor de la Hidroelectrica si cand va fi remediata aceasta situatie. „Hidroelectrica nu a fost niciodata o companie furnizoare. Ea nu a emis facturi, nu a avut niciun sistem pregatit, in varful crizii energetice i s-a…

- Ministrul Energiei a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca iarna aceasta vom ingheta de frig sau de frica facturilor. “Nici, nici. Mi-am asumat public chestiunea asta, sigur, in baza datelor pe care le-am colectat de la Transelectrica, de la Dispeceratul Energetic…

- Romania are depozitele de gaze pline și este gata sa ajute in aceasta iarna Ucraina și Republica Moldova, a spus marți ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Da, suntem la 103% aproximativ, grad de umplere Am facut supra-plinul. Este adevarat ca ne-am aratat disponibilitatea și fața de Republica Moldova,…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% și, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ministrul Energiei al Romaniei, Sebastian…

- Dupa ce a incasat deja sume de bani din PNRR, statul roman vrea acum sa renegocieze unele termene. Mai exact, noile centrale pe gaze și energie solara nu vor fi gata pana in 2026, deci nu putem inchide minele de lignit pana atunci, așa cum s-a angajat Romania atunci cand a primit acordul de la Bruxelles…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania trebuie sa accelereze implementarea proiectului strategic Interconector de Inalta Tensiune in Curent Continuu.”Suntem obligati sa acceleram cel mai important proiect energetic pentru urmatorii ani, proiectul strategic Interconector de Inalta…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…