Stiri pe aceeasi tema

- Hawai, unul din cele 49 din cele 50 de state americane, nu este, din punct de vedere tehnic, acoperit de tratatul NATO. In timp ce articolul 5 al tratatului prevede apararea colectiva in cazul unui atac militar asupra oricarui stat membru, articolul 6 limiteaza zona geografica a interventiei, iar Hawai…

- Termoelectrica S.A. informeaza consumatorii din sectorul Rișcani al capitalei despre sistarea temporara a agentului termic astazi, 15 martie, in intervalul orelor 09:00 – 16:00, din cauza unei defecțiuni pe rețeaua termica.

- Samuel Eto'o (43 de ani), fost mare atacant camerunez și actual președinte al federației de la Yaounde, a decis sa sancționeze 62 de jucatori, provenind de la 15 din cele 19 echipe din campionatul Elite One, care și-ar fi falsificat varsta. Pentru ca n-au putut sancționa toate echipele calificate in…

- Sigur nu iți sunt straine bețișoarele chinezești, de obicei realizate din bambus, cu care mananci preparate asiatice. Te-ai intrebat vreodata care este motivul pentru care sunt mai subțiri catre varf? Nu este o intamplare. Forma bețișoarelor a fost aleasa cu un scop bine definit. Forma bețisoarelor…

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor din Prahova, a cerut instanțelor de judecata permisiunea parasirii domiciliului pentru schimbarea permisului de conducere, document expirat inca din octombrie 2023. Cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru,…

- Indemnizații majorate din martie 2024. Cine primește mai mulți bani de la stat. Motivul și model de calcul Indemnizații majorate din martie 2024. Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM) a anunțat ca, de la 1 martie, crește baza de calcul pentru mai multe indemnizații acordate de stat.…

- Daca ați mers des cu avionul, probabil ați observat ca uneori echipajul sta pe maini in timpul decolarii și aterizarii. De ce fac acest lucru, aflați in randurile urmatoare. Poziția pe care echipajul de bord o are inainte de decolare Un insoțitor de bord din Filipine a explicat de ce echipajul poate…

- Fiolele de Fentanil erau ținute intr-un seif. Nimeni nu a numarat dozele, astfel ca procurorii trebuie sa stabileasca mai exact cand au fost vazute ultima oara.Alerta a fost data dupa ce unul dintre angajați a descoperit ca drogul extrem de puternic nu se mai afla in seif. In acest caz mai multe persoane…