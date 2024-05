Ministrul Grindeanu vine în Neamț Candidatul PSD la Primaria Piatra Neamț, fostul prefect Adrian Nița, a anunțat in cadrul conferinței de presa a PSD Piatra Neamț din 24 mai a.c, vizita lui Sorin-Mihai Grindeanu. ministrul transporturilor și infrastructurii in județul Neamț. Vizita este legata de realizarea drumului expres Piatra-Neamț – Bacau. Articolul Ministrul Grindeanu vine in Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

