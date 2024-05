Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o vizita-surpriza la Kiev, Annalena Baerbock, șefa diplomației germane, a afirmat marți ca Ucraina are extrem de urgent nevoie de o mai mare aparare aeriana in fața bombardamentelor ruse in regiunea Harkov, din nord-estul țarii. „Situația in Ucraina, a spus Annalena Baerbock, continua sa fie dramatic…

- Surse din presa dezvaluie ca legendarul actor Florin Piersic a fost internat la spital cu septicemie, o afecțiune grava provocata, potrivit acelorași surse, de o branula montata acasa. Se pare ca actorul ar fi ramas cu branula timp de o saptamana pentru a face niște perfuzii, deși este recomandat ca…

- Terenul in zona afectata de surpare din Slanic Prahova s-a tasat cu inca 20 de centimetri, in urma masuratorilor efectuate vineri dimineata, de personalul specializat, contractat de Primaria Slanic, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „Mentionam ca pana la acest moment, 42 de…

- O parte a strazii 23 August din orașul Slanic, județul Prahova, s-a surpat joi dimineața, iar o camera de supraveghere a surprins momentul, potrivit Observator News. Vineri, terenul in zona afectata de surpare din Slanic Prahova s-a tasat cu inca 20 de centimetri, informeaza Departamentul pentru Situatii…

- Un avion Wizz Air, cu 220 de pasageri la bord, care zbura de la Luton la Chisinau, a aterizat de urgenta la Iasi, duminica seara, 21 aprilie curent, dupa o alerta cu bomba de la Aeroportul Internațional Chișinau (AIC). Aceasta s-a dovedit a fi falsa, in urma verificarilor realizate de specialiștii interveniți…

- Intr-un eveniment surprinzator, turiștii din Cluj au fost surprinși de condițiile meteo nefavorabile, ramanand blocați cu mașinile in zapada in plina luna aprilie. Situația a necesitat intervenția de urgența a jandarmilor pentru a ajuta.

- Un avion al companiei aeriene germane Lufthansa cu 190 de pasageri la bord, cu destinatia Dubai, a aterizat de urgenta luni dupa-amiaza in Rodos, Grecia, din cauza unei probleme "electrice", a anuntat Fraport, operatorul german care gestioneaza aeroporturile regionale din Grecia, relateaza AFP, citat…

- Grabit sa se ocupe de duelul cu Biden, Donald Trump i-a administrat sambata o infrangere usturatoare ultimei sale rivale republicane, Nikki Haley, in cursul primarelor din Carolina de Sud, noteaza AFP, citat de Agerpres. Situatia este cu atat mai umilitoare pentru Nikki Haley, 52 de ani, reprezentanta…