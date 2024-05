Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat, joi, la Paris, in fața investitorilor din domeniul tehnologiei, ca se opune tarifelor vamale impuse de SUA asupra vehiculelor electrice chinezești, o rasturnare de situație fața de avertismentul sau din ianuarie, potrivit caruia barierele comerciale sunt necesare,…

- Producatorii europeni, guvernele și Comisia Europeana sunt din ce in ce mai ingrijorați de mașinile chinezești alimentate cu baterii, dar mai exista o alta amenințare care planeaza asupra transporturilor: autobuzele urbane electrice. In 2023, o cincime din vehiculele electrice vandute in Europa proveneau…

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea afecta semnificativ planul industrial „Green Deal” al blocului comunitar si ar lovi producatorii auto germani care importa masini produse in China,…

- Gigantul tehnologic din SUA ocupa locul al doilea in sectorul cloud computing, in urma liderului de piata Amazon, dar se asteapta sa reduca rapid diferenta fata de acesta, deoarece un grup de functii AI generative alimentate de tehnologia OpenAI atrage utilizatorii de afaceri. Asociatia spaniola a startup-urilor,…

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…

- Liderii Uniunii Europene isi vor exprima vineri sprijinul pentru o politica fiscala usor mai stricta in zona euro in 2025, in ideea de a ajuta la reducerea inflatiei si la stabilizarea finantelor publice, dupa excesul de cheltuieli din timpul pandemiei si crizei energetice, transmite Reuters. Sprijinul…

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.…

- Producatorii din Europa nu pot sa opreasca o viitoare invazie a vehiculelor electrice din China. Din cauza costurilor tranziției verzi impuse de Bruxelles, modele europene devin nerentabile. Explorer, nava portcontainer a companiei chineze BYD, a acostat in portul german Bremen. Aduce 5000 de vehicule…