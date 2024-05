Gazeta Sporturilor readuce astazi in actualitate povestea Ancai Barna, o fosta jucatoare de tenis din Germania nascuta la Cluj-Napoca. In varsta de 47 de ani, tenismena care a ajuns pana pe locul 46 WTA la inceputul anilor 2000 locuiește in Nurnberg, unde deține o academie de tenis. Poveștile mai puțin cunoscute ale romanilor din tenis, pe care GSP. ...