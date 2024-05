Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Stephane Sejourne a anuntat ca le va prezenta duminica autoritatilor de la Beirut propuneri menite sa reduca tensiunile intre Israel si organizatia siita libaneza Hezbollah, transmit Reuters si AFP, relateaza Agerpres.

- Sedinta cabinetului de razboi israelian desfasurata luni dupa-amiaza pentru a decide reacția dupa masivul atac cu drone si rachete al Iranului, efectuat sambata noaptea, s-a incheiat, scriu Reuters și The Times of Israel.Postul israelian de televiziune Channel 12 relateaza ca au fost discutate mai multe…

- Respingerea de catre Israel a raidului masiv cu drone și rachete iraniene s-a desfașurat in deplina cooperare cu Pentagonul, care are un ofițer american de legatura operaționala in camera de control a sistemului balistic de aparare antiaeriana Arrow, a declarat un oficial israelian de rang inalt, citat…

- Organismul ONU a adoptat vineri, 5 aprilie, o rezoluție care solicita ca Israelul sa fie tras la raspundere pentru posibile crime de razboi și crime impotriva umanitații in Fașia Gaza, relateaza Reuters. Israelul a respins rezoluția pe care a catalogat-o drept un „text distorsionat”.In favoarea rezoluției…

- Franta a denuntat, vineri, atacurile rusesti care au avariat trei centrale termice ucrainene, spunand ca acestea ar putea fi considerate „potentiale crime de razboi”. „Loviturile rusesti care tintesc facilitati de producere a energiei in regiunile Dnipropetrovsk, Poltava si Cerkasi confirma ca Rusia…

- Ucraina a identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei din februarie 2022 și a pronunțat deja 81 de condamnari, a declarat joi procurorul general la Kiev, informeaza Reuters.