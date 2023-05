Bucureștiul, Capitala stâlpișorilor antiparcare Dincolo de cele peste 80.000 de locuri publice de parcare pe care Administrația Strazilor a promis sa le amenajeze, este in plin proces și campania de montare a stalpilor antiparcare, inceputa in 2021, care are scopul de a elimina de pe trotuare masinile, astfel incat sa poata sa fie protejat traficul pietonal. Autoritațile susțin ca primesc zilnic sesizari de la pietoni nemulțumiți, așa ca vor sa finalizeze proiectele cat mai repede. „Inca de anul trecut sau chiar din 2021 am inceput eliberarea trotuarelor si montarea stalpișorilor. In 2021 și 2022 am achizitionat undeva la 10.000. Anul acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

