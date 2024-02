Note mai mari, salarii mai mari Salariile profesorilor ar putea crește in funcție de notele pe care le obțin elevii la clasa. Aceasta este noua propunere a Ministrului Educației, Ligia Deca, prin care se dorește creșterea performanței, Propunerea Ministrului Educației vine la scurt timp dupa ce profesorii au solicitat majorari salariale. In urma acestor cereri, autoritațile vin și ele cu o propunere prin care spera sa creasca perfomanța elevilor. Autoritațile atrag atenția și susțin ca , in ultimii ani, rezultatele testelor PISA, dar și notele obținute la Evaluarea Naționala sau la Bacalaureat, nu au fost pe masura așteptarilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru profesori! Salariile lor ar putea crește in funcție de notele pe care elevii le obțin in clasa. Iata ce a transmis Marcel Ciolacu, Premierul Romaniei, despre aceasta schimbare!

- Dupa ce profesorii au solicitat majorari salariale, acum autoritațile vin și le cer acestora creșterea performanței, in condițiile in care am vazut, in ultimii ani, rezultatele testelor PISA, dar și notele obținute la Evaluarea Naționala sau la Bacalaureat, nu au fost pe masura așteptarilor, iar elevii…

- Primarul Maria Greavu (PSD) din localitatea Loamnes, judetul Sibiu, a oferit explicații șocante cu privire la prabușirea tavanului intr-o școala, in urma careia patru elevi au fost raniți. Potrivit primarului, incidentul ar fi fost cauzat de curentul creat in clasa, generat de deschiderea geamurilor…

- Simularea la Evaluare Naționala 2024 incepe luni, 5 februarie, cu proba de limba și literatura romana. O noutate in acest an: lucrarile vor fi scanate in clasa și ulterior corectate pe o platforma digitala. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie.Conform procedurii, accesul elevilor in sali este…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin in urmatoarele zile simularea examenului de Evaluare Nationala. Este pentru prima oara cand toate lucrarile vor fi corectate digitalizat, iar ministrul educatiei, Ligia Deca, da asigurari ca noul sistem nu influenteaza nici tipurile de subiecte, nici baremul si nici timpul…

- Elevii de clasa a VIII-a și a XII-a care au medii generale sub 7 vor desfașura ore remediale, saptamanal. Scopul acestei masuri este sa ii pregateasca pentru examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o informare privind o masura care ii…

- Pragul pentru bursa de reziliența va fi media 7, in limita de 30% din clasa bursieri de merit și reziliența, dupa scandalul de anul trecut cu bursele de merit obținute de elevii cu media 1. Burse școlare 2024-2025. Ministrul Educației, Ligia Deca, anunța prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit,…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine simularea evaluarii nationale in zilele de 5, 6 si 7 februarie, iar cei de clasa a XII-a vor da simularile la Bacalaureat in perioada 4 – 7 martie, a anuntat Ministerul Educatiei. Lista cu continutul materiei pentru simulari urmeaza sa fie publicata. Toate lucrarile…