Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat, vineri, la finalul sedintei de Guvern ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care vine sa completeze legislatia privind functionarea instalatiilor si echipamentelor sub presiune. ”Sunt introduse masuri mai stricte si totul vine in urma tragediei de la Crevedia, pe care ne-o amintim cu totii, o tragedie in urma careia s-au facut si o serie de controale”, a afirmat Constrantin. Ministrul Economiei, Stefan-Radu Oprea, a prezentat rezultatuldin perspectiva ISCIR, pentru ca aceasta institutie se afla sub directa coordonare a Ministerului…