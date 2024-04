Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Gruia-Ivan, a anunțat incheierea conflictului de munca de la Posta Romana. El a declarat ca in urma negocierilor cu liderii sindicali s-a definitivat Contractul colectiv de munca, iar acesta prevede creșteri salariale in doua tranșe pentru angajați.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Gruia-Ivan, a anunțat ca, in urma negocierilor, s-a ajuns la o forma finala a contractului colectiv de munca la Poșta Romana și ca activitatea va fi reluata de miercuri. „Dupa zeci de ore de negocieri s-a ajuns la o forma finala a Contractului…

- In data de 2 aprilie, la ora 10, a avut loc intalnirea liderilor de sindicat din toata țara pentru a stabili daca va continua greva generala a poștașilor. S-a stabilit de comun acord ca acest demers continua pe o perioada nedeterminata, stabilindu-se totodata o lista comuna cu șapte revendicari pe care…

- Un sindicat al poștașilor romani a anunțat ca angajații vor intra in greva generala, incepand din 1 aprilie 2024. Conducerea Poștei Romane a venit cu unele precizari, mai ales in ceea ce privește drepturile sociale pe care circa 2 milioane de pensionari le așteapta, pana in 15 aprilie. ”Compania Naționala…

- Compania Nationala „Posta Romana” transmite intr-un comunicat oficial ca a pus la dispozitia salariatilor toate posibilitatile financiare ale Companiei pentru evitarea acestui conflict colectiv de munca. ”Compania a solicitat medierea, insa reprezentantii SLPR au refuzat acest lucru. In contextul in…

- Posta Romana anunta, marti, ca s-au stabilit mai multe lucruri in discutiile cu sindicalistii din Sindicatul National Posta Curierat (SNPC). Lista lucrurilor decize prevede: Semnarea unui acord privind salariile, conditiile de munca si alte drepturi care decurg din relatiile contractuale; Un calendar…