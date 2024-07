Când ajung deciziile de recalculare la pensionari. Poșta Română le va livra Cand ajung deciziile de recalculare la pensionari? Pentru cei care nu știu, ordonanța de Urgența 89/2024 a intrat in vigoare sambata. Iar documentul detaliaza procedurile prin care cei aproape cinci milioane de pensionari vor primi deciziile de recalculare. Astfel, conform Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii, casele teritoriale de pensii emit deciziile de recalculare a pensiilor. Documentele sunt apoi transmise catre subunitațile Poștei Romane, care se ocupa de livrarea acestora la domiciliul beneficiarilor. Ce mai trebuie sa știe pensionarii și cand ajung decizie de recalculare acasa?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

