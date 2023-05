Stiri pe aceeasi tema

- TAROM va fi o companie mai mica, dar profitabila, in trei ani de la momentul aprobarii de catre Comisia Europeana a programului de restructurare, pe care noi o asteptam in aceasta vara, cel tarziu la inceputul toamnei, a anuntat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „TAROM…

- ”Teoretic, avem plan de restructurare si la Blue Air. In realitate, imi e greu sa cred ca Blue Air poate sa redevina fiabil. O companie aeriana care nu zboara de luni de zile .. cam cum ar fi situatia? Avioane nu a avut niciodata, iar acum nici nu zboara. Deci ce s-ar putea intampla acolo? Personal…

- Comisia economica, industrii si servicii din Senat l-a audiat, luni, pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, presedintele comisiei, Daniel Zamfir (PSD) afirmand ca ar trebui sa isi dea demisia si ca are ”doua bombite sub scaun”. Chiritoiu a precizat despre scandalul insolventei Euroins…

- Bogdan Chiritoiu a declarat in cadrul audierii ca ”ASF a fost creat ca firmele de asigurari sa nu isi ia riscuri pe care nu le pot duce, este un reglementator prudential, cum ar fi BNR-ul, care are grija ca bancile sa nu ramana fara capital”. ”Noi incercam opusul, noi am vrea ca bancile sa aiba…