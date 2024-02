Stiri pe aceeasi tema

- "Aici vorbim de acel plan acceptat de Comisia Europeana de restructurare a TAROM-ului. Chiar zilele trecute am avut o discutie cu domnul cu Bogdan Chiritoiu de la Consiliul Concurentei, au fost colegi de-ai mei la Comisie saptamana trecuta, toate semnalele sunt pozitive ca vom primit acest ajutor de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut o plangere penala dupa ce imaginea lui a fost folosita necurespunzator. Oficialul anunța ca au fost sesizate institutiile abilitate pentru a fi identificate, si pedepsite conform legii, persoanele care ii folosesc imaginea pentru a promova o fictiva…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta marti ca a sesizat institutiile abilitate pentru a fi identificate, si pedepsite conform legii, persoanele care imi folosesc imaginea pentru a promova o fictiva vanzare de actiuni la o companie.”Am sesizat astazi institutiile abilitate pentru a fi…

- Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul…

- Dupa multiple amanari și așteptari, sambata, 30 decembrie, la ora 12.00, a fost deschisa circulația pe primii 8,7 km din ramura sudica a Autostrazii de Sud a Bucureștiului. Aceasta bucata de autostrada, care face parte din Lotul 2 construit de compania turca Alsim Alarko, era promisa pentru inaugurare…

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina. „De astazi navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat, iar sistemul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca sunt probleme cu plata facturilor pentru lucrarile care se deruleaza și a subliniat ca cei care susțin contrariul sunt "unii care n-au dat nici macar un kilometru de autostrada in circulatie in gloriosul mandat de opt luni".