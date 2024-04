Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca vor incepe lucrarile la singurul tronson lipsa al celebrei „autostrazi a urșilor”, segmentul de 9 kilometri dintre Lugoj și Deva, cuprins intre Marginea și Holdea. Acest proiect, care a fost blocat ani de zile, intra acum in faza de execuție, avand finanțare asigurata prin PNRR, intr-o incercare de […] The post Autostrada Rușinii va fi finalizata la timp, promite Sorin Grindeanu appeared first on Puterea.ro .