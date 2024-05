Ce trebuie să faci cu lumânarea de la Înviere. Cât timp o poți păstra după Paște Te-ai intrebat vreodata ce trebuie sa faci cu lumanarea de la Inviere? Ei bine, afla ca nu trebuie sa o arunci, ci trebuie sa o ții in casa. Cate zile o poți pastra dupa Paște și la ce ajuta ea. O poți aprinde in anumite situații, afla care sunt acelea. Ce faci cu lumanarea de […] The post Ce trebuie sa faci cu lumanarea de la Inviere. Cat timp o poți pastra dupa Paște appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

