Ce trebuie să faci dacă ai uitat PIN-ul de la card. Paşii pe care trebuie să îi urmezi imediat Plațile cu cardul au capatat popularitate, mai ales in timpul pandemiei de covid-19 și foarte multe persoane se intreaba tot mai frecvent ce trebuie sa faci daca ai uitat PIN-ul de la card. Din cauza creșterii numarului cumparaturilor online și a plaților fara contact incepute in timpul coronavirusului a fost mai puțin necesara introducerea codului […] The post Ce trebuie sa faci daca ai uitat PIN-ul de la card. Pasii pe care trebuie sa ii urmezi imediat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Paște exista tradiția de a ciocni oua, iar de cele mai multe ori, romanii le aleg pe cele de gaina. Anul acesta, se pare ca și oul de struț este la mare cautare. Ceea ce ii descurajeaza pe mulți este prețul. Prețul unui ou de struț incondeiat Romanii cauta oua pentru a le vopsi […] The post Cat costa…

- Competiția Survivor All Stars devine din ce in ce mai stransa! In show-ul din Republica Dominicana au mai ramas doar cațiva concurenți care se lupta pentru marele premiu. O noua lupta a avut loc in emisiune, dar și un eveniment mai puțin placut. O concurenta s-a accidentat grav pe traseu și a avut nevoie…

- Sa știi sa cureți pește este esențial pentru oricine iubește acest aliment. Peștele proaspat este foarte sanatos și gustos, așa ca pentru a te bucura de el trebuie sa știi cum sa il cureți. Daca totuși aceasta sarcina ți se pare complicata, poți apela la pescarii de unde poți lua peștii direct curațați,…

- Timpul trece și ne schimba, indiferent de cine suntem. La fel s-a intamplat și in cazul celebritații din imagine, care a trecut de 50 de ani. In anii ’90, era una dintre cele mai iubite artiste la nivel internațional. Melodiile ei faceau furori pe vremea aceea și i-au adus un succes formidabil. Cine…

- Intr-un apartament mic, mirosul de țigara și de fum pare sa te loveasca inca de la intrare. Poate fi proaspat sau poate sa fie acumulat in timp. Indiferent de caz, vestea buna este ca poți sa scapi de ele. Afla in continuare ce trebuie sa faci pentru a te bucura din nou de miros proaspat […] The post…

- Dupa desparțirea de fostul lider PSD, tanara este o prezența tot mai rara in spațiul public, insa a ramas destul de activa pe platformele de social media. Irina Tanase a bifat o noua apariție in mediul online. Fosta iubita a lui Liviu Dragnea a decis sa se rasfețe, cum iși petrece timpul liber frumoasa…

- Imediat dupa divorțul de Mihaela Radulescu, Stefan Banica Jr. a luat legatura cu o cunoscuta jurnalista din Romania. Artistul i-ar fi facut curte, cautand sa intre in grațiile ei, insa fara succes. Povestea a fost dezvaluita chiar de catre prezentatoarea TV, care regreta insa ca a facut publica istorioara.…

- Radierea unei mașini poate parea o procedura destul de complexa, insa daca ai toate documentele, procesul este foarte simplu. Ce iți trebuie pentru radiere auto 2024. Ce este radierea unei mașini Din perspectiva relației cu autoritațile fiscale, radierea poate fi definita ca procesul de eliminare a…