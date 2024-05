Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile nu sunt la fel. Exista diferențe uriașe intre sumele pe care le primesc pensionarii. De exemplu, pensiile magistraților au ajuns sa fie de peste 10 ori mai mari decat pensiile oamenilor de rand. Cei 5.621 de beneficiari de pensii speciale incaseaza in medie 24.151 lei lunar, iar 21.287 lei…

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.Valoarea totala a drepturilor…

- Un numar de 4.756.438 de pensionari era inregistrat in februarie 2024 in Romania, cu 3.273 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.246 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia, 640.155…

- Un numar de 4.759.711 de pensionari era inregistrat in ianuarie 2024 in Romania, cu 7.713 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.244 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 644.740 aveau perioade lucrate…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in ianuarie 2024, de 10.886, in scadere cu 34 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.458) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii…