Consiliul Concurenței nu mai poate aplica amenzi sau iniția investigații deoarece unor dintre membrii conducerii le-au expirat mandatele. Plenul Consiliului Concurenței se confrunta cu un impas major, fiind in imposibilitatea de a aplica amenzi sau de a iniția investigații incepand cu data de 6 aprilie. Situația a survenit dupa ce mandatele unor membri ai conducerii […]