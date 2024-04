Plenul Consiliului Concurenței se afla in imposibilitatea de a mai aplica amenzi ori declanșa investigații din data de 6 aprilie, dupa ce au expirat mandatele unor membri ai conducerii și nu mai este cvorum pentru astfel de decizii, se arata intr-o adresa trimisa in Parlament de Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații. Plenul Parlamentului se va reuni luni, 22 aprilie, pentru a numi șapte noi membri in conducerea autoritații și a debloca situația.