- Parlamentul a numit noi membri in plenul Consiliului Concurentei, care se alatura presedintelui autoritatii, Bogdan Chiritoiu si vicepresedintelui institutiei, Dan Pascu. Astfel, au fost numiti in functia de consilier de concurenta urmatorii: Adrian Comanescu, actualul director al Directiei Piete de…

- PSD și PNL reiau ideea imparțirii principalelor funcții in statul roman, de la șefia statului pana la principalul reprezentant in Comisia Europeana, insa obținerea a peste jumatate din mandatele de la europarlamentare depinde de numeroase variabile.Cu doar doua luni inainte de alegerile europarlamentare,…

- La data de 9 martie 2024, comisarul sef de politie, Alexandru Oae a fost imputernicit Director al Garzii de Coasta. Potrivit CV ului publicat pe site ul Garzii de Coasta, in perioada 01.12.2016 prezent a ocupat functia de director adjunct al Garzii de Coasta. In perioada 15.07.2013 30.11.2016 a fost…

- Klaus Iohannis este singurul candidat oficial in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. In legatura cu o candidatura a ministrului Olandei, europarlamentarul PNL considera ca se discuta ”informal”. Siegfried Mureșan a mai subliniat ca președintele…

- In fiecare an, atat examul efectiv de Bacalaureat, cat și simularea acestuia, vine cu o serie de „perle” din partea elevilor. Deși, in prima faza, toate aceste „perle” ni se par amuzante și reușesc sa ne starneasca hohote de ras, daca privim mai in ansamblu, este o situație de-a dreptul critica. Elevii,…

- Reprezentanți ai PSD și-au mai facut un calcul pentru a-și conserva Puterea și pentru a da președintele țarii dupa 20 de ani. Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu , a declarat marți, la Digi24 , privitor la alegerile de anul acesta, ca poate fi o varianta ca unul dintre partide (PSD sau PNL) sa…

- Fostul sef al spitalului unde au ars zece pacienti va candida din partea PSD la Primaria Roman. Este vorba, mai exact, de Lucian Micu, fost primar PNL al Romanului, care nu și-a putut duce la final mandatul precedent din cauza unor probleme semnalate de ANI. Decizia nu este privita cu ochi buni, mai…