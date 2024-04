Parlamentul a numit noi membri în plenul Consiliului Concurenţei Au fost numiti in functia de consilier de concurenta urmatorii: Adrian Comanescu, actualul director al Directiei Piete de servicii si piete locale din cadrul Consiliului Concurentei, Alexandra Vacaru, inspector de concurenta si fost prefect al Capitalei, Cosmin Belacurencu, fost consilier de concurenta si actual director adjunct al Directiei Ajutor de Stat din cadrul Consiliului Concurentei, Dan Ionescu, fost consilier de concurenta, Gyerko Laszlo, fost consilier de concurenta si presedinte al Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si Ion Popa, secretar de stat in Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

