Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului Franței a susținut o serie de masuri pentru a face moda rapida la prețuri reduse, in special articolele produse de producatorii chinezi de masa. Votul de joi face din Franța prima țara din lume care "legifereaza pentru a limita excesele modei ultra-rapide", a declarat…

- Congresmenii susțin ca structura actuala de proprietate a TikTok este o amenințare la adresa securitații naționale. In replica, TikTok i-a acuzat pe parlamentari ca „s-au grabit” sa aprobe proiectul.Legea, adoptata 352 de voturi pentru și 65 impotriva, va merge la Senat, unde este neclar care va fi…

- Parlamentarii spun ca marcile de moda ultrarapida, in loc sa-si reinnoiasca colectiile de patru ori pe an, precum marcile traditionale de imbracaminte, ofera mii de produse noi pe zi, incitand la cheltuieli excesive si la poluare inutila. ”Aceasta evolutie a sectorului de imbracaminte catre moda efemera,…

- Camera inferioara a Parlamentului polonez a adoptat joi o lege ce liberalizeaza "pilula de a doua zi", a carei utilizare fusese limitata de precedentul guvern populist conservator, informeaza AFP. Legea, care mai trebuie dezbatuta in Senat si promulgata de presedintele conservator Andrzej Duda, a…

- Legea deep-fake urmeaza sa primeasca astazi votul final in Camera Deputaților. Este legea care ii sancționeaza pe cei care realizeaza sau distribuie clipuri video ori audio trucate, realizate cu ajutorul inteligenției artificiale. Organizația non-guvernamentala ActiveWatch cere Parlamentului sa nu voteze…

- Camera inferioara a Parlamentului argentinian a aprobat un pachet extins de reforme pentru o piata libera, pachet propus de presedintele Javier Milei, informeaza Rador Radio Romania.Au fost numarate 144 de voturi pentru si 109 impotriva. Legea autorizeaza privatizarea majoritatii companiilor de stat…

- ”Majoritatea absoluta” a rusilor ”sustine necesitatea pedepsirii tradatorilor” care murdaresc imaginea ”tarii noastre, a militarilor si ofiterilor ei” care lupta in Ucraina, apreciaza presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viacelslav Volodin. Proiectul de lege a fost adoptat…

- Intr-o tara in care masurile fiscale si legislative lovesc periodic in antreprenori si incurajeaza economia subterana, constanta pe piata devine un joc al incapatanarii si al adaptarii continue. Intr-un domeniu in care concurenta este acerba, iar resursele umane deficitare, Autokappa dovedeste ca managementul…