- Manifestanții și poliția antirevolta s-au ciocnit in jurul complexului Congresului din Buenos Aires, miercuri (31 ianuarie), in timp ce parlamentarii au dezbatut un proiect de lege de reforma economica cunoscut sub numele de „legea omnibus”, potrivit Reuters. Poliția a fost vazuta folosind spray cu…

- Aproape nimeni nu se afla intr-o poziție mai buna decat argentinienii pentru a depune marturie despre efectele unei societați conduse de socialismul colectivist, iar președintele argentinian Javier Milei a declarat intr-un discurs la Forumul de la Davos ca lumea occidentala este in pericol sa alunece…

- Noul presedinte de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a retras cererea tarii de aderare la grupul BRICS, informeaza Rador Radio Romania.Argentina s-a numarat printre mai multe tari care au dorit sa adere la grupul pe care liderii sai l-au prezentat ca pe o alternativa la G7. Cererea de aderare…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, un amendament al UDMR, care fusese initial respins in comisiile de specialitate, conform caruia se aloca in bugetul Ministerului Educatiei suma de 10.000 mii lei, conform Agerpres."In bugetul Ministerului Educatiei este prevazuta suma de 10.000…

- Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20.00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, i-a propus miercuri presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski organizarea in Argentina a unui summit intre Ucraina si tarile Americii latine, in cadrul uneia dintre convorbirile sale cu lideri mondiali dupa ce a fost ales duminica,

- Reprezentantii Ministerului Muncii au transmis, sambata, ca sistemul de asistenta sociala va fi reformat „din temelii”, deoarece prin pachetul legislativ aprobat de catre Guvern si trimis Parlamentului nu vor mai putea fi date licente din birou, fara vreo verificare pe teren, iar „clientii misteriosi”…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 10 noiembrie 2023, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare.Va prezentam textul integral al sesizarii:…