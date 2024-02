Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, marti seara, conducerii companiei Metrorex sa ii prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele accidentului produs intre doua trenuri de metrou, in statia Timpuri Noi, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat.

- Doua trenuri de metrou s-au ciocnit usor, marti seara, in statia Timpuri Noi din Capitala, dupa ce o garnitura a intrat pe linia ocupata deja de cealalta. Metrorex a transmis ca nu sunt victime. ”Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la statia Timpuri Noi, pe care Metrorex deja l-a avizat la…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat sambata, la Prima TV, daca sunt adevarate informatiile aparute in spatiul public, conform carora i-a fost ceruta demisia de catre cei care au iesit in strada in ultimele saptamani. „Din contra. Nici macar unul. Dupa aceea ati vazut, au comunicat, au si spus ca la Ministerul…

- "Astazi, 16 ianuarie 2024, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va avea loc o intalnire intre ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și reprezentanții Confederațiilor patronale și Federațiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri", au transmis…

- Ionel Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vorbește la podcastul „Dialogurile Puterii” despre modul in care ar putea fi rezolvata problema traficului in Capitala și in jurul sau. In opinia lui, drumurile radiale ar putea fi soluția salvatoare.…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a semnat, miercuri, autorizatia de construire necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta la lotul 1.1, respectiv 1 Mai - Tokyo, din cadrul obiectivului ce va asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International…