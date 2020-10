Stiri pe aceeasi tema

- Nu poate exista pace, democratie, securitate intr-o lume dominata de dezinformare, a declarat, miercuri, ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, in deschiderea conferintei virtuale "Safeguarding Democracy and Preventing Malign Foreign Influence"/ "Protejarea democratiei si prevenirea influentei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, in sistem video-conferinta, la Forumul Global de Securitate GLOBSEC, organizat la Bratislava, Slovacia, ocazie cu care a vorbit despre impactul pandemiei asupra tendintelor globale. El a fost invitat sa vorbeasca in cadrul panelului consacrat…

- The phenomenon of fake news, misinformation and confusion "are more present than ever in our societies, in the context of the current crisis", the Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, said on Tuesday, in the opening of the video-conference organized by the Community of Democracies (CoD) where…

- Fenomenul fake news, dezinformarea si confuzia "sunt mai prezente decat oricand in societatile noastre, in contextul crizei actuale", a afirmat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, marti, in deschiderea videoconferintei organizate de Comunitatea Democratiilor (CoD) si a vorbit de necesitatea unei "democratii…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, a declarat ca investirea in funcție a lui Lukașenko nu inseamna recunoașterea legitimitații sale. Inaugurarea lui Alexandr Lukașenko nu inseamna recunoașterea sa ca șef legitim al Belarusului, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba, transmite…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii este "complet inacceptabila" si condamna acest fapt, vorbind de nevoia unei anchete minutioase si impartiale in acest caz. "Condamn cu fermitate otravirea liderului opozitiei ruse, Navalnii, cu neurotoxina…

- Teheranul a salutat sambata un vot al Consiliului de Securitate al ONU de respingere a rezolutiei propuse de Washington pentru prelungirea embargoului asupra vanzarilor de arme catre Iran care expira in octombrie, informeaza France Presse preluat de agerpres. "In istoria de 75 de ani a Natiunilor…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a deschis joi, 23 iulie 2020, lucrarile Forumului Tinerilor din cadrul Comunitatii Democratiilor - Interconectarea tinerilor lideri din statele democratice, organizat de Ministerul roman al Afacerilor Externe si Comunitatea Democratiilor (CoD), in perioada…