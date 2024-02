Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat miercuri ca o „prioritate” a sa este „protejarea” populatiei din Transnistria, un teritoriu separatist prorus din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata „presiunii sporite” din partea Chisinaului, relateaza AFP.

- Conducerea regiunii separatiste Transnistriei, reunita miercuri, 28 februarie, in Congresul extraordinar „al deputatilor de la toate nivelurile”, o adoptat o rezolutie in care sustine teza suveranitatii regiunii și in prin cere „protectia” Rusiei in fața „presiunii crescande din partea Chișinaului”,…

- Secretarul adjunct pentru Europa de Est in Departamentul de Stat al SUA, Christopher Smith, care se afla intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, a avut intrevederi cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, la Chisinau si cu liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski,…

- Raspunsul Rusiei la confiscarea activelor sale va fi "dur", iar Moscova va considera Occidentul drept un hoț. Despre acest lucru a declarat la 13 februarie purtatorul de cuvint al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Acesta este un jaf. Este insușirea a ceea ce nu-ți aparține. Intr-adevar,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la o “intalnire pe tema Ucrainei”, care se va desfașura la sediul ONU din New York. Discuția despre Ucraina, care se va purta in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, “a fost inițiata de țara noastra”, a precizat purtatoarea de cuvant a…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, caruia i-a transmis un protest fata de „actele ostile” ale Chisinaului si i s-a comunicat decizia autoritatilor de a interzice intrarea pe teritoriul Federatiei Ruse mai multor oficiali si jurnalisti…

- Autoritațile ruse au informat oficial Estonia ca vor inchide punctul de control de frontiera de la Ivangorod pentru autovehicule incepind cu 1 februarie. Acest lucru a fost anunțat joi de ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, in cadrul unei conferințe de presa. {{719698}}Diplomatul a precizat…

- Decizia Rusiei de a denunța acordul privind deschiderea Consulatului General al Romaniei la Rostov-pe-Don este exclusiv o masura de raspuns la acțiunile parții romane, care a inițiat o reducere radicala a prezenței diplomatice ruse in aceasta țara, a declarat in timpul unui briefing de presa purtatorul…