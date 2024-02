Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat miercuri ca o „prioritate” a sa este „protejarea” populatiei din Transnistria, un teritoriu separatist prorus din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata „presiunii sporite” din partea Chisinaului, relateaza AFP.

- Protejarea intereselor locuitorilor din Transnistria este una dintre prioritați, Rusia analizeaza intotdeauna cu atenție cererile primite. Despre acest lucru a declarat Ministerului rus de Externe dupa apelul deputaților autoproclamatei RMN. "Protejarea intereselor locuitorilor din Transnistria, compatrioților…

- Secretarul adjunct pentru Europa de Est in Departamentul de Stat al SUA, Christopher Smith, care se afla intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, a avut intrevederi cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, la Chisinau si cu liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski,…

- Autoritatile de la Chisinau acuza trupele ruse stationate in Transnistria ca au incalcat mai multe reglementari ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosirea necorespunzatore a dronelor in timpul unor exercitii desfasurate la sfarsitul anului 2023, in timp ce vocile care sustin…