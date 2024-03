Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a declarat miercuri deschisa sa ajute Transnistria, regiune separatista prorusa din cadrul Republicii Moldova, ai carui reprezentanti au cerut anterior ajutorul Moscovei in fata a ceea ce ei au numit „presiunea sporita” din partea Chisinaului, informeaza EFE, citata de Agerpres.

- Trupele ruse stationate in Transnistria au incalcat mai multe reglementari ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosind necorespunzator drone in timpul unor exercitii desfasurate la sfarsitul anului 2023, au acuzat autoritatile de la Chisinau, in timp ce vocile care sustin…

