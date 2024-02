Stiri pe aceeasi tema

- Liderii separatiști de la Tiraspol au organizat, in ziua de 28 februarie, un congres al așa-zișilor deputați ai Transnistriei iar aceștia au cerut Rusiei sa ia masuri de “protejare” a Transnistriei, dar fara a lansa vreo oferta de “unire” cu Rusia a acestei regiuni din estul Republicii Moldova. Congresul…

- Conducerea regiunii separatiste Transnistriei, reunita miercuri, 28 februarie, in Congresul extraordinar „al deputatilor de la toate nivelurile”, o adoptat o rezolutie in care sustine teza suveranitatii regiunii și in prin cere „protectia” Rusiei in fața „presiunii crescande din partea Chișinaului”,…

